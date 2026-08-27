Жителей Херсона призвали уезжать: что прогнозирует власть

Херсон / © ТСН

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Российские войска ночью снова нанесли удар управляемыми авиабомбами по Херсонской теплоэлектроцентрали. На этот раз объект получил серьезные разрушения, поэтому рассчитывать на его работу в обычном режиме во время отопительного сезона уже не приходится.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, россияне уже не впервые атакуют Херсонскую ТЭЦ, однако последствия последнего удара особенно тяжелы.

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«Рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в привычном режиме этой зимой мы уже не можем», — подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в Херсоне остается чрезвычайно сложной. Российские войска регулярно атакуют критическую инфраструктуру области.

Россия усилила удары по Херсону

Прокудин сообщил, что с 1 июля российские военные сбросили на Херсонщину 170 управляемых авиабомб. По его словам, менее чем за два месяца их применили больше, чем за первое полугодие 2026 года.

Более того, за последние два месяца российская армия запустила по области более 1700 ударных беспилотников.

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Прокудин также обратил внимание на использование новых типов дронов.

«Враг начал активнее применять реактивные „Шахеды“ и „Герберы“ для ударов по объектам критической инфраструктуры Херсонщины», — сказал Прокудин.

По его словам, в Украине нет достаточных средств для уничтожения таких беспилотников, как и управляемых авиабомб.

Он также сообщил о резком росте атак малыми FPV-дронами. Только за последнюю неделю их количество достигло 6,5 тыс.

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Херсонцев призывают готовиться к длительным перебоям

На фоне разрушения энергетической и тепловой инфраструктуры жителям Херсона следует готовиться к возможным длительным перебоям.

«Херсон может оставаться без света и тепла не на час или день, а длительное время. И к этому нужно готовиться уже сейчас», — предупредил Прокудин.

В то же время областные и городские власти вместе с коммунальными службами, энергетиками и правительством работают над альтернативными вариантами тепло- и энергоснабжения города.

Прокудин призвал жителей эвакуироваться

Глава ОВА отдельно обратился к жителям Херсона, прежде всего к семьям с детьми и пожилым людям, с призывом рассмотреть возможность выезда в более безопасные регионы.

«Если у вас есть возможности, родственники или друзья в более безопасных регионах — уезжайте», — призвал Прокудин.

Он добавил, что власти готовы помочь тем, кто решит эвакуироваться самостоятельно. Речь идет о транспорте, расселении, эвакуации и социальной поддержке.

«Делаем все возможное, чтобы обеспечить Херсон всем необходимым. Но самое важное сейчас — сохранить жизнь людей», — подытожил Прокудин.

Удары по ТЭЦ в Херсоне

Напомним, 26 августа армия РФ ударила авиабомбой по ТЭЦ в Херсоне. Эта станция является ключевым источником отопления.

Ночью 27 августа российские войска повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ — нанесли удар сразу 4 управляемыми авиационными бомбами. ТЭЦ испытала критические разрушения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все остающееся на станции теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование.

Напомним, нардеп Юрий Камельчук ранее заявил, что зимой Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии на уровне 25%. Это может означать отключение света не менее пяти часов в сутки.

Между тем, в Киеве зимой отключения электроэнергии могут длиться до шести часов подряд в вечерние пиковые часы.

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