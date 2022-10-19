Жителей Херсона просят подготовить укрытия из-за возможных провокаций врага: детали

Жителей Херсона просят быть готовыми к любым провокациям агрессора и подготовить укрытия для собственной безопасности.

Жителей Херсона просят подготовить укрытие из-за возможных провокаций российских военных. Жителей города призывают сложить "тревожный чемоданчик" и запастись водой и едой на несколько суток.

Соответствующую просьбу в своем Телеграмме высказал заместитель председателя Херсонской облрады Юрий Соболевский.

Он подчеркнул, что пропаганда оккупантов продвигает основной месседж, мол, ВСУ будут обстреливать город. Однако это ложь, ведь для ВСУ важна каждая жизнь.

"Отмечаю, что украинская армия не совершала и не будет совершать таких действий. Наши воины в первую очередь освобождают людей, а не территории. Для них важна человеческая жизнь и сохранение критической инфраструктуры города, чтобы эту жизнь можно было поддерживать в нормальном состоянии и дальше", — написал Соболевский.

Заместитель председателя Херсонского облсовета подчеркнул, что враг коварен, а его действия мы видим по тем деоккупированным общинам, которые были доведены до гуманитарного кризиса и оставлены практически без ничего.

"Поэтому прошу наших жителей быть готовыми к любым провокациям агрессора. Главы ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома - ред.) и работники больниц должны проверить имеющиеся укрытия на предмет возможного принятия там людей. Больницы в Херсоне — это гуманитарные штабы. Надо быть готовыми к работе в усиленном режиме", — призвал Соболевский и добавил: "Местные — ваша жизнь для нас самая ценная. Да, придется вспомнить о тревожном чемоданчике с документами, запасами воды и еды на несколько суток. Украина делает все возможное, чтобы вас обезопасить и тот чемоданчик вам не понадобился. Однако должны быть готовы" .

Соболевский подчеркнул, что Херсон непременно станет свободным: "Свободная жизнь вернется на его улицы. Общаемся, помогаем друг другу и верим в Победу!"

Оккупанты бегут из Херсона из-за страха перед контранступом ВСУ

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты придумали, что соответствующий "теракт" планируют ВСУ.

Уже на следующий день, 19 октября, коллаборант Сальдо сообщил, что въезд для гражданских в Херсонскую область закрывается на семь дней.

Новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая" и предупредила о возможности принятия "непростых решений".

По предположениям мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне готовят принудительную депортацию из Херсона, потому что хотят заселить город лояльными в РФ жителями.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что оккупанты могут уйти с правого берега Днепра, но уцелевшие там войска могут быть брошены в новое наступление на Киев или переброшены на Донецкое направление.

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