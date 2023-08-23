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Жителей Херсонщины призывают "без необходимости" не выходить из дома: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
387
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Жителей Херсонщины призывают "без необходимости" не выходить из дома: что известно

Герб.

Возможны атаки РФ.

Власти Херсонщины призывают жителей Херсона и области без необходимости не выходить из дома на День государственного флага и на День Независимости Украины.

Об этом заявил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Дорогие жители Херсонщины, 23-го и 24-го августа не выходите без необходимости из дома. Ведь возможны усиленные обстрелы", — призвал глава ОВА.

Прокудин также призвал украинцев во время воздушной тревоги пользоваться правилом двух стен или спускаться к укрытиям.

Напомним, в Киеве 23 и 24 августа запретят массовые мероприятия. Всех киевлян и гостей столицы мэр Виталий Кличко призвал на днях быть максимально внимательными и осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
387
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