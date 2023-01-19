Жителей Хмельницкой области предупреждают о звуках выстрелов: что произошло

Будут проходить обучение.
В четверг, 19 января, жители Хмельницкой области могут слышны звуки выстрелов. В Изяславской общине будут состояться военные учения.
Об этом сообщили на официальном сайте Изяславского горсовета.
Отмечается, что с 09:00 до 15:00 в карьере Лютарского старостинского округа состоятся учения по территориальной обороне. Речь идет о стрельбах из автоматического оружия.
"Если будете слышны выстрелы — не пугайтесь и не паникуйте, это наши ребята тренируются защищать нас. А потому просьба соблюдать правила безопасности. Перескажите знакомым, которые живут или работают поблизости", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине общая площадь минных полей составляет 250 тысяч квадратных километров. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.
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