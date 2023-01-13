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Жителей Ивано-Франковской области предупредили о звуках взрывов: что известно

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
633
Время на прочтение
1 мин
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Жителей Ивано-Франковской области предупредили о звуках взрывов: что известно

Генштаб ВСУ

На Прикарпатье будут проходить военные учения, поэтому местных жителей призывают не бояться звуков взрывов.

В Ивано-Франковской области сегодня, 13 января, могут раздаваться звуки взрывов. Впрочем, жителям региона волноваться не нужно, ведь это будут проходить военные учения.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Вниманию жителей области! Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — проинформировала она.

Напомним, в Украине общая площадь минных полей составляет 250 тысяч квадратных километров. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.

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Дата публикации
Просмотры
633
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