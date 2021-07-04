Жителей Ивано-Франковской области предупредили об опасности подтопления домов: когда ожидать стихию

Жителей Ивано-Франковской области предупредили об опасности подтопления домов: когда ожидать стихию

Есть опасность превышения отметок затопления приречных населенных пунктов.

Погода на Западе Украины 4-5 июля будет дождливой. В связи с ливнями спасатели предупреждают людей об ожидаемом подъем уровня воды на водоемах Ивано-Франковской области.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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Так, в течение 4-5 июля на реке Ворона возле города Тысменица ожидается подъем уровня воды на 0,2 — 0,6 м над текущим уровнем с последующим затоплением поймы.

Кроме того, местных жителей предупреждают, что существует опасность достижение отметок начального затопления отдельных прирiчкових жилых и хозяйственных построек. Из-за непогоды объявлено "желтый" уровень опасности.

Напомним, в Украине продолжается сезон летних дождей, которые принес очередной циклон. В понедельник, 5 июля, осадки ожидаются во всех регионах, местами будут ливни с грозой, градом и шквалами.

Как сообщалось, на Буковине после мощного ливня десяток сел буквально поплыли. Мощный поток вместе с грязью и камнями смывал все на своем пути. Подтоплены дома, огороды, разрушены дороги.

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