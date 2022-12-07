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Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
376
Время на прочтение
1 мин
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В области будут проходить военные учения.

В среду, 7 декабря, жители Прикарпатья могут слышать звуки взрывов. Людей просят не волноваться, потому что будут учения.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По словам главы Прикарпатья, будут проходить обучение военных. Вот почему могут быть характерны звуки.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула руководитель ОВА.

Напомним, в Киевской области очищены от взрывчатки почти 22 тысячи гектаров территории, работы по разминированию будут продолжаться и дальше. Отмечается, что на территории области пиротехники ликвидировали около 75 тысяч взрывоопасных предметов.

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Дата публикации
Просмотры
376
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