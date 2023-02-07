Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов

Во вторник, 7 февраля, жители Ивано-Франковской области могут слышать звуки взрывов. Людей просят не волноваться, потому что будут учения украинских защитников.

Об этом сообщила руководитель ова Светлана Онищук.

По ее словам, будут проходить обучение военных. Вот почему могут быть характерны звуки.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — говорится в сообщении.

Напомним, британский телеканал Sky News со ссылкой на расчеты экспертов пишет, что Украина является самой заминированной страной на планете — около 40% территории загрязнены минами. В Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

Читайте также: