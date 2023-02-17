Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что известно

Продолжаются военные учения.
В пятницу, 17 февраля, жители Ивано-Франковской области могут слышать звуки взрывов. Власть просит людей не волноваться, потому что будут учения.
Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула руководитель ОВА.
Напомним, Украина на сегодняшний день является самой заминированной страной на планете. В частности, есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы. По оценкам экспертов, около 40% территории нашей страны загрязнены минами.
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