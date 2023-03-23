Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что известно

На Прикарпатье будут продолжаться военные учения.

В четверг, 23 марта, жители Ивано-Франковской области могут слышать звуки взрывов. Власть просит людей не волноваться, потому что будут учения.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Сегодня наши военные продолжают обучение. Поэтому не пугайтесь звуков взрывов во время, когда нет воздушной тревоги", — подчеркнула руководитель ОВА.

Напомним, утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв.

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