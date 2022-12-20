Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1143
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Фото: Associated Press

В регионе будут проходить военные учения.

Во вторник, 20 декабря, жители Ивано-Франковской области могут слышать звуки взрывов. Людей просят не пугаться.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, будут проходить обучение военных. Вот почему могут быть характерны звуки.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула руководительница Прикарпатья.

Как сообщалось, ежедневно саперы собирают на деоккупированной Херсонской области по несколько сотен килограммов боеприпасов и мин. оккупанты во время отступления многие боеприпасы бросили, но еще больше поставили мин-ловушек от фугасов до мин с сенсорными датчиками. На подрывах гибнут и полицейские, и гражданские, ездящие по грунтовым дорогам.

Читайте также:

"Герои": война ломала всех, но они устроили настоящее чудо

"Герои": война ломала всех, но они устроили настоящее чудо

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1143
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация