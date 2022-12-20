Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Во вторник, 20 декабря, жители Ивано-Франковской области могут слышать звуки взрывов. Людей просят не пугаться.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, будут проходить обучение военных. Вот почему могут быть характерны звуки.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула руководительница Прикарпатья.

Как сообщалось, ежедневно саперы собирают на деоккупированной Херсонской области по несколько сотен килограммов боеприпасов и мин. оккупанты во время отступления многие боеприпасы бросили, но еще больше поставили мин-ловушек от фугасов до мин с сенсорными датчиками. На подрывах гибнут и полицейские, и гражданские, ездящие по грунтовым дорогам.

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