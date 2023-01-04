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Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Фото: Associated Press

В регионе будут проходить военные учения.

В среду, 4 января, жители Ивано-Франковской области могут слышать звуки взрывов. Людей просят не волноваться, потому что будут учения украинских защитников.

Об этом сообщила руководитель ова Светлана Онищук.

По ее словам, будут проходить обучение военных. Вот почему могут быть характерны звуки.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула руководительница Прикарпатья.

Напомним, на днях в Прикарпатье обезвредили остатки российской ракеты, которая 29 декабря попала в жилой дом в Тлумацкой общине.

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Дата публикации
Просмотры
502
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