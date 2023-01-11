Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Жители Ивано-Франковской области 11 января снова могут слышать звуки взрывов. Людей просят не беспокоиться.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По словам Онищук, в регионе будут проходить обучение военных. Потому могут быть характерны звуки.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула глава области.

Напомним, в Украине общая площадь минных полей составляет 250 тысяч квадратных километров. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.

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