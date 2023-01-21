Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Будут проходить военные учения.
В субботу, 21 января, жители Ивано-Франковской области могут произойти взрывы. Местные власти просят людей не волноваться.
Об этом сообщила руководитель ова Светлана Онищук.
По словам Онищук, в регионе будут проходить обучение украинских защитников.
"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — говорится в сообщении.
Напомним, в КГГА предупреждали, что в ночь на 21 января в Киеве может прогреметь мощный взрыв, который могли услышать жители в Деснянском и Оболонском районах столицы. Причина – подрыв льда на реке Десна.
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