Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

В субботу, 21 января, жители Ивано-Франковской области могут произойти взрывы. Местные власти просят людей не волноваться.

Об этом сообщила руководитель ова Светлана Онищук.

По словам Онищук, в регионе будут проходить обучение украинских защитников.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — говорится в сообщении.

Напомним, в КГГА предупреждали, что в ночь на 21 января в Киеве может прогреметь мощный взрыв, который могли услышать жители в Деснянском и Оболонском районах столицы. Причина – подрыв льда на реке Десна.

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