Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
568
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Фото: Associated Press

Будут проходить военные учения.

В субботу, 21 января, жители Ивано-Франковской области могут произойти взрывы. Местные власти просят людей не волноваться.

Об этом сообщила руководитель ова Светлана Онищук.

По словам Онищук, в регионе будут проходить обучение украинских защитников.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — говорится в сообщении.

Напомним, в КГГА предупреждали, что в ночь на 21 января в Киеве может прогреметь мощный взрыв, который могли услышать жители в Деснянском и Оболонском районах столицы. Причина – подрыв льда на реке Десна.

Читайте также:

Апокалипсис в Закарпатье: реки вышли из берегов

Апокалипсис в Закарпатье: реки вышли из берегов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
568
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация