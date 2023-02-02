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Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В регионе будут проходить военные учения.

В четверг, 2 февраля, жители Прикарпатья могут слышать   звуки взрывов . Людей просят не пугаться и волноваться.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, в Ивано-Франковской области будут проходить обучение военных.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула она.

Напомним, британский телеканал Sky News со ссылкой на расчеты экспертов пишет, что Украина является самой заминированной страной на планете — около 40% территории загрязнены минами. В Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

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Дата публикации
Просмотры
515
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