Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о звуках взрывов: что произошло

В регионе будут проходить военные учения.
В четверг, 2 февраля, жители Прикарпатья могут слышать звуки взрывов . Людей просят не пугаться и волноваться.
Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.
По ее словам, в Ивано-Франковской области будут проходить обучение военных.
"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула она.
Напомним, британский телеканал Sky News со ссылкой на расчеты экспертов пишет, что Украина является самой заминированной страной на планете — около 40% территории загрязнены минами. В Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.
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