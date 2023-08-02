Жителей Кировоградщины призвали готовиться к тяжелому отопительному сезону

Проблемы, кроме ударов с воздуха, добавил еще и подрыв ГЭС.

Жителей Кировоградщины призвали готовиться к тому, что этой зимой отопительный сезон будет тяжелее предыдущего с точки зрения энергетики и теплоснабжения. Людям советуют подготовить генераторы, павербанки и другие средства на случай отключения света.

Об этом сообщил председатель правления ЧАО "Кировоградоблэнерго" Владимир Чернявский, пишет "Гречка".

По его словам, этот сезон будет тяжелее предыдущего, ведь кроме ракетных ударов и атак дронами, россияне взорвали еще Каховскую ГЭС. Эти факторы создали проблемы на каскаде электростанций по реке Днепр.

"Призываю людей готовиться к сложному зимнему периоду. Генераторы, павербанки, автономные источники освещения и т.д.", — сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя Кировоградской ОВА Павел Конопко отмечает, что восстановления систем энергетики в области продолжаются. Впрочем, новый отопительный сезон начнется с ограничением мощностей примерно в 25%. Кроме того, за летний период в области подготовили оборудование, позволяющее поставлять воду в течение 72 часов в случае отключения электричества.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новых ракетных ударах России по энергетическим объектам. Он призвал местные власти готовиться к такому сценарию, а также призвал местные власти эффективнее помогать обороноспособности Украины.

Между тем, министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, сколько удалось восстановить поврежденных россиянами ТЭС. По его словам, из более 700 объектов теплоснабжения, поврежденных россиянами, восстановлено более 65%

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