Жителей нескольких областей предупредили о возможных подтопления: где и когда будет бушевать непогода

Жителей нескольких областей предупредили о возможных подтопления: где и когда будет бушевать непогода

Есть опасность выхода воды на поймы нескольких рек региона.

На Востоке Украины 8 июля угроза подтоплений. В связи с ливнями спасатели предупреждают людей об ожидаемом подъем уровня воды на реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Так, в течение 8 июля на реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,5 м. Последующим затоплением поймы.

Из-за этого возможен выход воды на поймы рек Деркул, Мокрая Волноваха, Кальчик, Малый Кальчик. Из-за непогоды объявлено "желтый" уровень опасности.

Однако, по прогнозу Укргидрометцентра, на Востоке 8 июля погода будет жаркой, в среднем столбики термометров днем достигнут отметок +28 градусов, местами +30 градусов. В указанных областях осадков не прогнозируют, будет облачно с прояснениями.

Как сообщалось, на Буковине после мощного ливня десяток сел буквально поплыли. Мощный поток вместе с грязью и камнями смывал все на своем пути. Подтоплены дома, огороды, разрушены дороги.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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