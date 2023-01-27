Жителей Одессы предупреждают о более продолжительных отключениях света

Жителей Одесской области могут ожидать более длительных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки россиян на энергообъекты, которая произошла 26 января. В результате вражеского удара возникло много повреждений инфраструктуры.

Об этом в телемарафоне сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, в области сложилась одна из самых сложных ситуаций. Энергетикам нужно починить много повреждений в течение определенного времени.

"Нужно готовиться к более длительным отключениям. К, к сожалению, нестабильной работе сети до тех пор, пока не будет установлено оборудование вместо поврежденного, не будет возобновлена более или менее стабильная работа для передачи необходимого объема, соответствующего графикам. Для этого требуется несколько дней ", – сказал он.

Сахарук также подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры, в том числе котельные и водоканалы, были заживлены еще вчера.

Напомним, накануне россияне попали в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Произошли значительные проблемы с электроснабжением. Из — за разрушений в регионе ввели экстренные отключения света.

Сегодня, 27 января, в Одессе не работают трамваи и троллейбусы из-за проблем с электроэнергией.

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