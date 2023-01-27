Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жителей Одессы предупреждают о более продолжительных отключениях света

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2808
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жителей Одессы предупреждают о более продолжительных отключениях света

Фото: Associated Press

В области сложная обстановка с электроэнергией.

Жителей Одесской области могут ожидать более длительных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки россиян на энергообъекты, которая произошла 26 января. В результате вражеского удара возникло много повреждений инфраструктуры.

Об этом в телемарафоне сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, в области сложилась одна из самых сложных ситуаций. Энергетикам нужно починить много повреждений в течение определенного времени.

"Нужно готовиться к более длительным отключениям. К, к сожалению, нестабильной работе сети до тех пор, пока не будет установлено оборудование вместо поврежденного, не будет возобновлена более или менее стабильная работа для передачи необходимого объема, соответствующего графикам. Для этого требуется несколько дней ", – сказал он.

Сахарук также подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры, в том числе котельные и водоканалы, были заживлены еще вчера.

Напомним, накануне россияне попали в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Произошли значительные проблемы с электроснабжением. Из — за разрушений в регионе ввели экстренные отключения света.

Сегодня, 27 января, в Одессе не работают трамваи и троллейбусы из-за проблем с электроэнергией.

Читайте также:

Отключение света, ситуация в энергетике, миссии МАГАТЭ - Герман Галущенко

Отключение света, ситуация в энергетике, миссии МАГАТЭ - Герман Галущенко
 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2808
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация