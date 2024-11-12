Жителей одной из областей предупредили о снегопаде: что известно

Ухудшение погодных условий усложнит ситуацию на дорогах.
В среду, 13 ноября, прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. В частности, возможны снегопады в Тернопольской области.
Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
"Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 13 ноября. Ожидаются снегопады и гололедица на дорогах", — говорится в сообщении.
Мэр отмечает, что снег и гололедица усложнят движение транспорта на дорогах. Он отметил, что коммунальные службы готовы к реагированию и расчистке улиц, но водителей просят быть максимально осторожными.
"Техническое состояние авто — залог безопасности. Следует проверить транспортные средства и заменить летнюю резину на зимнюю", — посоветовал Сергей Надал.
Как сообщалось, 12 ноября на западе Украины выпал первый снег. В нескольких районах области и Ровно пошел мелкий снег.
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