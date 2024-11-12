Жителей одной из областей предупредили о снегопаде: что известно

В среду, 13 ноября, прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. В частности, возможны снегопады в Тернопольской области.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 13 ноября. Ожидаются снегопады и гололедица на дорогах", — говорится в сообщении.

Мэр отмечает, что снег и гололедица усложнят движение транспорта на дорогах. Он отметил, что коммунальные службы готовы к реагированию и расчистке улиц, но водителей просят быть максимально осторожными.

"Техническое состояние авто — залог безопасности. Следует проверить транспортные средства и заменить летнюю резину на зимнюю", — посоветовал Сергей Надал.

Как сообщалось, 12 ноября на западе Украины выпал первый снег. В нескольких районах области и Ровно пошел мелкий снег.

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