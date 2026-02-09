Жителей одной из областей просят экономить газ: что произошло

Газ

Реклама

В Сумской области фиксируют проблемы с газом. Так, жителей просят ограничить потребление.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Отдельное внимание на сообщения попросили обратить жителей населенных пунктов Довжик, Оленинское и Чупаховка.

Реклама

«Очень важно временно ограничить потребление природного газа», — подчеркивают в ОВА.

Учитывая ситуацию, следует минимально использовать газовые приборы до тех пор, пока специалисты не завершат ремонтные работы. Сейчас важно стабилизировать давление в сети с методом избегания дальнейших отключений.

Власти надеются на понимание со стороны местных.

Ранее на западе Украины шла речь об угрозе для ряда сел оказаться без газоснабжения.

Реклама

Известно, что причиной проблемы стал образовавшийся в результате таяния снега паводок. Он подмыл опору газопровода.

Из-за повышения уровня воды в Тисе в зоне риска 17 населенных пунктов: Гетыня, Сасово, Дьяково, Петрово, Бобово, Чепа, Чернотисово, Дюла, Холмовец, Девичное, Затисовка, Большая Паладь, Заболотье, Братово, Окли, Окли Гедь и Клиново. Это почти 5 800 абонентов. Специалисты уже работают, чтобы устранить последствия и избежать отключений.