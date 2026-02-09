Жителей одной области предупредили об опасности

Гололедица / © УНИАН

Синоптики объявили первый уровень опасности в Харькове и области на 9 февраля. Из-за сложных погодных условий ситуация на дорогах может быть сложной.

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

На Харьковщине 9 февраля объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В течение суток в Харькове и по всей области будет сохраняться гололед, на автодорогах ожидается гололедица.

В связи с осложнением погоды водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными и соблюдать меры безопасности.

Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).

Напомним, 9 февраля в Украине ожидается резкое похолодание и гололедица на дорогах. По данным Укргидрометцентра, в западных, южных и восточных регионах возможен небольшой снег, тогда как на остальной территории осадков не предвидится. Днем температура будет колебаться в пределах -7…-12°C, за исключением Закарпатья, где воздух прогреется до +1…+6°C.