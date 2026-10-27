Жителей оккупированных Олешек планируют вывозить через Крым или Россию: что известно об эвакуации — FT

Эвакуация / © Associated Press

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Жителей временно оккупированных Олешков Херсонской области, которые согласятся на эвакуацию, сначала могут доставить в оккупированный Крым или Россию. Только после этого они смогут возвратиться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

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Эвакуация из Олешек: что известно о маршруте

По данным Financial Times, жителей Олешек, которые согласятся выехать в рамках гуманитарной операции, сначала будут доставлены на территории под российским контролем — в временно оккупированный Крым или Россию. После этого они смогут возвратиться на подконтрольную Украине территорию.

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Конкретный механизм дальнейшего возвращения людей в обнародованных подробностях договоренности пока не уточняется.

Как пишет FT, эвакуационные автобусы должны отправиться утром 29 октября. Людям, которые решат остаться в Олешках, планируют доставить гуманитарную помощь.

Прекращение огня в Олешках — последние новости

27 октября в районе временно оккупированных Олешек начал действовать режим прекращения огня для подготовки гуманитарной миссии. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснял, что это время нужно, в частности, для разминирования путей и подготовки гуманитарных маршрутов.

По его словам, самую гуманитарную миссию планируется начать 29 октября. Она предусматривает доставку лекарств и продовольствия, оценку потребностей людей и эвакуацию тех, кто захочет покинуть оккупированный город.

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«По нашей договоренности: первое — будет введено прекращение огня; второе — гуманитарную помощь доставят в Олешки; третье — гражданские смогут свободно выехать из города», — рассказывал Лубинец.

Напомним, договоренности о локальном прекращении огня удалось достичь при посредничестве США. В Белом доме сообщали, что первая леди Мелания Трамп принимала участие в координации договоренностей с украинской и российской сторонами о гуманитарной операции.

Мелания Трамп также обращала внимание на критическую ситуацию в Олешках, где остаются преимущественно пожилые люди, нуждающиеся в медицинской помощи, лекарствах, продуктах и чистой воде.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что Россия может попытаться отправить эвакуационные маршруты на свою территорию и использовать это в информационных целях. По его словам, РФ может пытаться создать впечатление, будто жители Олешков сами выбирают Россию как конечный пункт эвакуации.

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«Главное — разблокировать людей, которые там находятся, чтобы они жили. Желательно, чтобы они смогли достичь своей цели и эвакуироваться к нам, в Украину, которая им все, безусловно, предоставит и поддержит», — подчеркнул Зеленский.

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