Жителей ОРДЛО будт пропускать в Украину без необходимой самоизоляции

Пропускать тех, хтов Украины будет вакцинироваться от коронавируса.
На территорию Украины без обязательной самоизляции будут пропускать жителей "ЛНР" и "ДНР", которые хотят вакцинироваться от коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Пограничники сообщают, что спискты таких лиц будут переданы на КПВВ в Донецкой и Луганской областях. Условием такого пропуска будет предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.
Лица, которые должны пройти обязательную самоизоляцию, при пересечении пункта пропуска обязаны установить и активировать мобильный приложение системы "Дома". Если это сделать невозможно, то такие граждане должны отправиться на самоизоляцию. Иностранцам при пересечении линии разграничения дополнительно необходимо иметь полис страхования.
Как сообщалось, на КПВВ в Станице Луганской линию разграничения в обоих направлениях ежесуточно пересекают около двух тысяч человек. Исключительно пешком. Пропускать и легковой, и грузовой транспорт на вновь пунктах пропуска оккупанты не хотят. Ближайший автомобильный путь по-прежнему остается в Донецкой области.