Жителей ОРДЛО будт пропускать в Украину без необходимой самоизоляции

Пропускать тех, хтов Украины будет вакцинироваться от коронавируса.

На территорию Украины без обязательной самоизляции будут пропускать жителей "ЛНР" и "ДНР", которые хотят вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Пограничники сообщают, что спискты таких лиц будут переданы на КПВВ в Донецкой и Луганской областях. Условием такого пропуска будет предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Лица, которые должны пройти обязательную самоизоляцию, при пересечении пункта пропуска обязаны установить и активировать мобильный приложение системы "Дома". Если это сделать невозможно, то такие граждане должны отправиться на самоизоляцию. Иностранцам при пересечении линии разграничения дополнительно необходимо иметь полис страхования.

Как сообщалось, на КПВВ в Станице Луганской линию разграничения в обоих направлениях ежесуточно пересекают около двух тысяч человек. Исключительно пешком. Пропускать и легковой, и грузовой транспорт на вновь пунктах пропуска оккупанты не хотят. Ближайший автомобильный путь по-прежнему остается в Донецкой области.

Ситуация на контрольно-пропускных пунктах в Луганской области - "Секретные материалы"

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