Жителей ОРДЛО массово свозят в Ростовскую область голосовать на выборах РФ: за участие "благодарят" шампанским

Жителей ОРДЛО массово свозят в Ростовскую область голосовать на выборах РФ: за участие "благодарят" шампанским

По данным правозащитников, участие в российских выборах примет ориентировочно 200 тыс. жителей оккупированного РФ Донбасса.

Жителей оккупированного Донбасса массово свозят для участия в выборах в России. По оценкам правозащитников, автобусы с ОРДЛО прибывают раз в 2 часа.

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Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа".

По данным правозащитников, участие в российских выборах примет ориентировочно 200 тыс. жителей оккупированного РФ Донбасса. Большинство из них голосует за партию Путина "Единая Россия".

"Лидеры и функционеры оппозиционных партий в Ростовской области (Зеленые, Партия рост, КПРФ, СРЗП) недовольны приездом жителей ОРДЛО. Объясняют это тем, что Кремль не давал возможности проводить агитационную кампанию в ОРДЛО", — говорится в сообщении.

После голосования жителям оккупированного Донбасса предлагают шампанское, чтобы "отпраздновать историческое событие".

"На избирательных участках Ростовской области, жители ОРДЛО выражают надежду, что теперь, после того, как они проголосовали на выборах в Госдуму РФ — состоится воссоединение с РФ или РФ признает "независимость" Донбасса", — сообщили правозащитники.

Фото: Восточная правозащитная группа

Напомним, президент России и его окружение попались на очередной лжи. Путин, который принимал участие в онлайн голосовании на выборах, на самом деле не голосовал в тот день, уверены пользователи Сети, а представлено видео — фейк.

Как известно, в пятницу, 17 сентября, в России стартовали выборы депутатов в Государственную думу (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Они продлятся три дня.

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