Жителей Полтавщины предупредили о взрывах: детали

Во вторник и среду в области будут раздаваться взрывы.
Во вторник и среду, 27 и 28 сентября, в Полтавской области будут раздаваться взрывы из-за технических работ в карьерах.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"27 и 28 сентября запланированы технические взрывы на карьерах предприятий в Кременчугской и Горишнеплавновской громад. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", — говорится в сообщении.
Он также отметил, что 27 сентября на территории Полтавской, Хорольской и Лубенской громад будут проводить учебные стрельбы.
Напомним, в Полтавской области снесли последний памятник Ленину, который стоял возле учебного заведения (фото).
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