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- Украина
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Жителей пригорода Киева просят не выходить на улицы
Людей призывали оставаться в укрытиях до отдельного сообщения о завершении опасности.
В Вишневом городской совет обратился к жителям с призывом не выходить на улицу.
Об опасности заявила Вишневая городская территориальная громада в сообщении на Facebook.
Ее представители обратились к горожанам с призывом не выходить на работу утром в понедельник, а также вообще не покидать свои дома. С чем именно связана опасность, не конкретизировались.
Особую опасность обозначили для улиц Киевской, Святошинской, Парковой, Европейской, Балукова, Железнодорожной и Южной. Все это несколько кварталов в центре Вишневого, которые очерчивают центральную часть города вблизи центрального парка и городского стадиона. Правда, ул. Балукова расположена к югу от железнодорожных путей (особенность города — его делит железнодорожная линия).
Ночная атака 6 июля — что известно
В ночь на понедельник, 6 июля, войска РФ массированно атаковали Киевскую область. Повреждения зафиксированы в трех районах. По меньшей мере, один человек погиб, еще 10 ранены.
Последствия атаки фиксируются в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.
Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В Киеве в результате удара зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. Повреждены жилые и нежилые здания, а также складские помещения. В Подольском районе в результате удара частично разрушена многоэтажка. По предварительным данным, пострадали семь человек.