Жителей пригорода Киева просят не выходить на улицы

В Киевской области раздавались взрывы

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В Вишневом городской совет обратился к жителям с призывом не выходить на улицу.

Об опасности заявила Вишневая городская территориальная громада в сообщении на Facebook.

Ее представители обратились к горожанам с призывом не выходить на работу утром в понедельник, а также вообще не покидать свои дома. С чем именно связана опасность, не конкретизировались.

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Особую опасность обозначили для улиц Киевской, Святошинской, Парковой, Европейской, Балукова, Железнодорожной и Южной. Все это несколько кварталов в центре Вишневого, которые очерчивают центральную часть города вблизи центрального парка и городского стадиона. Правда, ул. Балукова расположена к югу от железнодорожных путей (особенность города — его делит железнодорожная линия).

Ночная атака 6 июля — что известно

В ночь на понедельник, 6 июля, войска РФ массированно атаковали Киевскую область. Повреждения зафиксированы в трех районах. По меньшей мере, один человек погиб, еще 10 ранены.

Последствия атаки фиксируются в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.

Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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В Киеве в результате удара зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. Повреждены жилые и нежилые здания, а также складские помещения. В Подольском районе в результате удара частично разрушена многоэтажка. По предварительным данным, пострадали семь человек.

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