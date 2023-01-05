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Жителей Прикарпатья, Киевской и Полтавской областей предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Жителей Прикарпатья, Киевской и Полтавской областей предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Фото: Associated Press

В регионах будут проходить разные учения.

В четверг, 5 января, жители Ивано-Франковской, Киевской и Полтавской областей могут слышны звуки взрывов. Людей просят не беспокоиться.

Об этом сообщили руководители областных военных администраций.

На Прикарпатье будут учения украинских защитников, подчеркнула глава области Светлана Онищук.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — рассказала она.

По словам главы Полтавщины Дмитрия Лунина, в регионе будут проходить также обучение украинских военных.

"5 января в Полтавской и Щербановской общинах будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", — заметил глава области.

Тем временем в Киевской области, в Вышгородском районе, будут проводить обучение для саперов, сообщили в ОВА.

"В планах мероприятий — отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В этой связи в некоторых общинах можно слышать звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Харьковской области 4 января во время проведения разминирования из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ Сергей Гоцуляк. Ему было 42 года. Еще один сапёр ранен.

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Дата публикации
Просмотры
682
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