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Жителей Прикарпатья предупреждают о звуках взрывов: что произошло

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Жителей Прикарпатья предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Фото: Associated Press

В области будут проходить военные учения.

В среду, 2 ноября, жители Ивано-Франковской области могут слышны звуки взрывов. Людей просят не пугаться, ведь будут проходить учения.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, будут проходить обучение военных. Вот почему могут быть характерны звуки.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения. Следите за сигналами воздушной тревоги и обязательно направляйтесь в укрытие", — подчеркнула руководительница Прикарпатья.

Как сообщалось, на деоккупированной части Киевской области саперы проверили основные дороги и обезопасили инфраструктуру. На разминирование лесов уходит около года.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1126
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