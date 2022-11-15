Жителей Прикарпатья предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Во вторник, 15 ноября, жители Ивано-Франковской области могут слышны звуки взрывов. Людей просят не волноваться, ведь будут проходить учения.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По словам главы Прикарпатья, будут проходить обучение военных. Вот почему могут быть характерны звуки.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения. Следите за сигналами воздушной тревоги и обязательно направляйтесь в укрытие", — подчеркнула руководитель ОВА.

Как сообщалось, на днях на улицах Киева и области могут появиться тяжелая техника и военные. Заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк предупредил: это будут учения для военных, задействованных в обороне Киева. Будет привлечен личный состав, военная техника и вооружение.

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