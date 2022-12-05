Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жителей Прикарпатья предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
961
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жителей Прикарпатья предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В области будут проходить военные учения.

В понедельник, 5 декабря, жители Ивано-Франковской области могут слышны звуки взрывов. Людей просят не волноваться, ведь будут проходить учения.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По словам главы Прикарпатья, будут проходить обучение военных. Вот почему могут быть характерны звуки.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула руководитель ОВА.

Напомним, в Киевской области очищены от взрывчатки почти 22 тысячи гектаров территории, работы по разминированию будут продолжаться и дальше. Отмечается, что на территории области пиротехники ликвидировали около 75 тысяч взрывоопасных предметов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
961
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация