Жителей Прикарпатья предупреждают о звуках взрывов: что произошло

Будут военные учения.
В четверг, 12 января, жители Прикарпатья могут слышать звуки взрывов . Людей просят не пугаться и волноваться.
Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.
По ее словам, в Ивано-Франковской области будут проходить обучение военных.
"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула она.
Напомним, в Украине общая площадь минных полей составляет 250 тысяч квадратных километров. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.
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