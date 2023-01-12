Жителей Прикарпатья предупреждают о звуках взрывов: что произошло

В четверг, 12 января, жители Прикарпатья могут слышать звуки взрывов . Людей просят не пугаться и волноваться.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, в Ивано-Франковской области будут проходить обучение военных.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула она.

Напомним, в Украине общая площадь минных полей составляет 250 тысяч квадратных километров. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.

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