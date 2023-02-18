Жителей Прикарпатья предупреждают об аварийных отключениях света: что известно

В субботу, 18 февраля, в Ивано-Франковской области возможны аварийные отключения света. В регионе ведь сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе "Прикарпатьеоблэнерго".

"Возможны аварийные отключения в сетях области. Причина — порывистый ветер до 40 м/с", — отмечают в компании.

Энергетики призывают жителей не подходить к оборванным проводам, потому что это смертельно опасно. Также отмечается, что сообщить об аварийной ситуации или узнать ориентировочное время ликвидации аварии жители Прикарпатья могут в VIBER -боте.

К слову, из-за угрозы массированной атаки на энергообъекты страны в субботу в Ивано-Франковской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии для всех 10 очередей. Но после того, как угроза исчезла, были обратно включены потребители, которые были выключены по ГАО.

Напомним, 18 февраля из-за непогоды в Украине объявили штормовое предупреждение. Скорость порывов ветра в большинстве областей будет достигать 17-22 м/с, в западных областях местами до 25 м/с, а на высокогорье Карпат – до 40 м/с.

Читайте также:

Свет не будут выключать: "Укрэнерго" о производстве достаточного количества электричества