Жителей Прикарпатья предупреждают об опасной курятине с сальмонеллой и лечебным препаратом

Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области получило информация об опасных продуктах.

Речь идет о курятине. В ней обнаружили сальмонеллу и фармацевтический препарат никарбазин. К слову, его используют для лечения коксидиоза у цыплят и кур.

Об этом сообщили в управление Госпродпотребслужбы Прикарпатья.

Опасные вещества нашли в пищевых продуктах, которые экспортировали из Украины по мощностям филиалов "Перерабатывающий комплекс" ООО "Винницкая птицефабрика" и ООО "Птицекомплекс Днепровский".

Специалисты предупреждают предпринимателей о необходимости изъятия такой курятины из производства или обращения. Потребителей просят в случае обнаружения этих продуктов уведомить об этом Госпродпотребслужбу.

Как сообщалось. в Хмельницком зафиксировали два случая заболевания ботулизмом. Заболели двое мужчин, 1971 и 1982 годов рождения. Они ужинали вяленой рыбой домашнего приготовления. Оказалось, она была заражена возбудителем ботулизма.

Читайте также: