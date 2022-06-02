Жителей Прикарпатья просят не фотографировать перемещение автомобилей скорой: что произошло

Жителей Ивано-Франковской области просят не снимать перемещение карет скорой помощи.
В последнее время от людей начало поступать много вопросов по передвижению колонн медицинского транспорта в области.
Об этом сообщает бригада КНП "Областной клинический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ивано-Франковского областного совета".
бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф систематически обеспечивают плановые эвакуационные перевозки раненых военнослужащих и гражданского населения.
"Для соблюдения норм безопасности просим вас не проводить фото или видеофиксацию, не распространять информацию о скоплениях и перемещениях спецавтомобилей экстренной медицинской помощи. Медицинский коллектив, для сохранения здоровья украинцев, и дальше работает круглосуточно и в усиленном режиме", — отмечают в медучреждении.
Как сообщалось, на Прикарпатье ежедневно увеличивается количество переселенцев, которые хотят перейти на украинский язык. Они поняли, что русский – язык оккупантов, жестоко изгнавших их из дома. Для таких людей в Ивано-Франковске начали открывать бесплатные курсы – волонтерят учителя, классы переполнены.
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