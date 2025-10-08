- Дата публикации
Украина
- Украина
- 816
- 1 мин
Жителей Прилук просят не выходить на улицу: в чем причина
Горожан просят оставаться в помещениях из-за последствий удара.
8 октября в Прилуках на Черниговщине из-за попадания по объекту критической инфраструктуры за городом возникло сильное задымление. Местных жителей призывают ограничить пребывание на открытом воздухе и оставаться в помещениях для собственной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Прилуцкого городского совета в Telegram.
«Просим в случае изменения направления ветра по возможности не открывать окна и ограничить пребывание на улице до улучшения ситуации», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что после российской атаки в городе Прилуки Черниговской области начали замечать взрывоопасные устройства, длиной 25-30 см, которые имеют форму трубы.