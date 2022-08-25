Жителей Ровенской области разоблачили на продаже гуманитарки: сбывали бронежилеты, лекарства и еду

Правоохранители обнаружили злоумышленников, которые под видом волонтеров брали со складов Киевской области гуманитарную помощь и продавали ее в Ровно.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, житель Ровного весной этого года организовал схему продажи товаров гуманитарной помощи. К этому "бизнесу" он привлек 7 своих знакомых. Они под видом волонтерской организации брали на складах в Киевской области гуманитарную помощь, которую Украине направляли страны-доноры, привозили в Ровно и продавали.

Следствие установило около 20 эпизодов сбыта бронежилетов, бронеплит к ним и другой амуниции.

Правоохранители провели 38 обысков, в ходе которых изъяли 11 транспортных средств – в основном внедорожники, товары гуманитарной помощи – бронежилеты, плиты к ним, плитоноски, тепловизор и другие военные формы и снаряжения, а также сотни коробок со средствами гигиены, лекарствами и продуктами питания.

Также изъяли почти полмиллиона гривен, банковские карты, товарно-транспортные накладные и черновую документацию, подтверждающую преступление.

Группе лиц уже сообщили о подозрении в продаже товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании злоумышленникам мер пресечения.

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