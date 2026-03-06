- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 477
- Время на прочтение
- 2 мин
Жителей села на Сумщине вывезли в Россию: что известно об их местонахождении (фото)
Российские военные вывезли людей в поселение где-то в Брянской области, где сейчас все и находятся.
Жителей села Сопич Сумской области вывезли в Россию.
Об этом сообщает «Граница.Медиа».
Речь идет о около 19 местных, именно столько отказались от эвакуации и оставались в приграничной деревне Эсманьской общины.
Интервью с ними показали на российском пропагандистском канале «Известия». Там говорится, что российские военные вывезли людей в поселение где-то в Брянской области, где сейчас все и находятся.
Что на видео действительно жители Сопича, «Граница.Медиа» подтвердили собственные источники.
С этими людьми была потеряна связь, накануне подтвердил председатель общины Сергей Минаков.
Всего в Сопиче за последние годы было около 300 жителей, но постепенно они выезжали из пограничного села. А 19, несмотря на все риски, остались и написали заявления на отказ от эвакуации.
А в Сопиче, как и в соседних селах этой же общины, Комаровцы, Бобиловцы, Харьковцы, Сидоровцы враг не оставлял попытки инфильтрироваться еще с декабря прошлого года.
Но если во всех других селах люди уже давно не жили, то в Сопиче оставались гражданские.
Напомним, ситуация с похищением людей на территорию врага уже происходила в Сумской области в декабре 2025 года, это было село Грабовское Краснопольской общины. Тогда россияне похитили около полусотни гражданских.