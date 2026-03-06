Жителей села на Сумщине вывезли в Россию: что известно об их местонахождении (фото)

Один из жителей села Сопич на Сумщине, которого вывезли в Брянщину в РФ / © Кордон.Медиа

Жителей села Сопич Сумской области вывезли в Россию.

Об этом сообщает «Граница.Медиа».

Речь идет о около 19 местных, именно столько отказались от эвакуации и оставались в приграничной деревне Эсманьской общины.

Интервью с ними показали на российском пропагандистском канале «Известия». Там говорится, что российские военные вывезли людей в поселение где-то в Брянской области, где сейчас все и находятся.

Что на видео действительно жители Сопича, «Граница.Медиа» подтвердили собственные источники.

С этими людьми была потеряна связь, накануне подтвердил председатель общины Сергей Минаков.

Всего в Сопиче за последние годы было около 300 жителей, но постепенно они выезжали из пограничного села. А 19, несмотря на все риски, остались и написали заявления на отказ от эвакуации.

А в Сопиче, как и в соседних селах этой же общины, Комаровцы, Бобиловцы, Харьковцы, Сидоровцы враг не оставлял попытки инфильтрироваться еще с декабря прошлого года.

Но если во всех других селах люди уже давно не жили, то в Сопиче оставались гражданские.

Напомним, ситуация с похищением людей на территорию врага уже происходила в Сумской области в декабре 2025 года, это было село Грабовское Краснопольской общины. Тогда россияне похитили около полусотни гражданских.