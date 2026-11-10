Жителей столицы предупреждают о сильном ветре: синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве и области 10 ноября

Белка / иллюстративное фото / © pexels.com

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В Киеве и столичном регионе 10 ноября ожидается облачная погода.

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в столице будет ветрено, осадки маловероятны, максимальная температура воздуха будет колебаться около +5…+6 градусов тепла.

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В Украинском гидрометцентре сообщают, что 10 ноября в Киевской области будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют значительных осадков.

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Ветер будет дуть преимущественно юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области днём составит от +3 до +8 градусов тепла, в Киеве ожидается до +7 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве в течение всего дня небо будет затянуто облаками. Осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +4 до +5 градусов тепла.

Погода в Киеве 10 ноября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 10 ноября.

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