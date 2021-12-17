Жителей трех областей Украины предупреждают об опасности схода лавин

В Карпатах сошли две лавины / Twitter / МВД Украины

Есть вероятность, что из-за снегопадов с гор могут сойти лавины.

В горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей существует угроза схода лавин. Жителей этих регионов и туристов спасатели предупреждают об опасности.

"В связи со снегопадами 17-19 декабря в горах Львовской, 18-19 декабря Ивано-Франковской, 19 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — сообщили в ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Напомним, погода в Буковеле на выходные, в субботу и воскресенье, 18-19 декабря, обещает быть умеренной, со снегом и без сильных морозов.

Какая будет погода на выходные – Погода от Фроси.

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