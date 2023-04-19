Жителей Винницкой области предупредили о сильных взрывах 20 апреля: в чем причина

В Винницком районе в четверг возможен сильный взрыв.

В Винницком районе в четверг, 20 апреля, запланированы взрывы на Писаревском месторождении мигматитов. Жителей призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает Винницкий горсовет.

"Массовый взрыв с целью измельчения скальных пород будет проведен в промежутке времени между 09:00 и 17:00 часами", — говорится в сообщении.

Работы будут производиться для обеспечения производства гранитной продукции. В ОВА просят принять эту информацию во внимание и сохранять спокойствие.

Напомним, в полиции рассказали ужасные подробности убийства работником больницы пациентки в Винницкой области.

Читайте также: