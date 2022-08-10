Жителей Винницкой области предупреждают о взрыве: что произошло

В Винницкой области сегодня прогремит взрыв.
В Писаревке Калиновского района 10 августа будут подрывать карьер. Перед проведением взрывов будут давать предупредительный сигнал.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на администрацию карьера.
Работы согласовали с Винницкой ОВА. Отмечается, что зона разбрасывания кусков породы от взрыва может достигать 350 м от контуров карьера.
"Не приближайтесь к территории карьера. Зона разбрасывания кусков породы от взрыва может достигать 350 м от контуров карьера. Важно! Взрыв произойдет после предупредительного сигнала — гудка сирены", — говорится в сообщении.
Напомним, 7 августа в Харькове раздалось 7 взрывов, а в Винницкой области "прилеты" зафиксировали по военным объектам.
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