Жителей Винницкой области предупреждают о взрыве: что произошло

В Винницкой области сегодня прогремит взрыв.

В Писаревке Калиновского района 10 августа будут подрывать карьер. Перед проведением взрывов будут давать предупредительный сигнал.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на администрацию карьера.

Работы согласовали с Винницкой ОВА. Отмечается, что зона разбрасывания кусков породы от взрыва может достигать 350 м от контуров карьера.

"Не приближайтесь к территории карьера. Зона разбрасывания кусков породы от взрыва может достигать 350 м от контуров карьера. Важно! Взрыв произойдет после предупредительного сигнала — гудка сирены", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа в Харькове раздалось 7 взрывов, а в Винницкой области "прилеты" зафиксировали по военным объектам.

Читайте также: