Жителей Запорожья предупреждают о возможных атаках РФ на Пасху: просят избегать массовых скоплений

Людей просят не пренебрегать сигналами "тревоги".
Жителей Запорожья и области просят не собираться в большие группы и избегать массовых скоплений на Пасху, 16 апреля. Людей предупреждают о вероятностях атак агрессора России.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
"Находитесь в укрытиях, проведите Пасхальные праздники в безопасности, по возможности без массовых скоплений. Берегите себя и своих близких!", — сказал он во время встречи с представителями церкви.
Глава ОВА призвал жителей региона не пренебрегать сигналами воздушной тревоги в пасхальные праздники. По его словам, "не стоит надеяться на затишье в праздничные дни, потому что не исключается возможность вражеских атак".
Напомним, в Киеве комендантский час в ночь на Пасху, 16 апреля, продлится как всегда — с 00:00 до 05:00. После завершения комендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину.
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