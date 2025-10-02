Экс-советник мэра Мариуполя призвал жителей Запорожья уехать из города

Жителям Запорожья и Запорожской области стоит готовиться, уехать на время и переждать активную фазу российского осеннего наступления.

Такое неожиданное заявление сделал руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает «Эспрессо».

По его мнению, россияне хотят устроить жителям Запорожья такой террор, как это сделали в Херсоне и прибрежных громадах Херсонщины.

«Насколько я знаю, уже начали тренировки по эвакуации в определенных районах Запорожья. Это значит, что власти Запорожья все же переосмыслили свое видение, потому что недавно еще говорили, что этот вопрос не стоит на повестке дня», — отметил Андрющенко.

Он напомнил, что на прошлой неделе когда ежедневно оккупанты наносили страшные удары по Запорожью всеми доступными средствами — беспилотниками, авиабомбами, баллистическими ракетами. Потому Андрющенко советует запорожцам готовиться.

«Я не хочу нагнетать, но советовал бы тем, кто может уехать на время, переждать активную фазу этого российского осеннего наступления. Потому что основная задача россиян дестабилизировать ситуацию из-за террора гражданского населения Запорожья. Это означает постоянные обстрелы, и это действительно опасность. Нужно что-то делать и думать, что мы можем предложить гражданским, чтобы максимально их обезопасить», — считает руководитель Центра изучения оккупации.

Заметим, что официальных рекомендаций о необходимости эвакуации из Запорожья пока не было.

Напомним, 28 сентября оккупанты дважды лупили по Запорожью. Среди пострадавших есть дети.

Ночью 23 сентября россияне нанесли удар по Запорожью авиационными бомбами и беспилотниками, в результате чего также погиб мужчина.