Жителей Житомирщины предупреждают о возможных взрывах: в чем причина

В ОВА предупредили о возможных взрывах в Житомирской области.
В субботу, 11 февраля, в Житомирской области могут раздаваться взрывы из-за плановых работ.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"Жители Житомирского района сегодня могут услышать громкие взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведут плановые работы", — говорится в сообщении.
Напомним, СБУ и ГБР ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Подозрение получило почти половина инспекторов на смене.
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