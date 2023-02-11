Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жителей Житомирщины предупреждают о возможных взрывах: в чем причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
61
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жителей Житомирщины предупреждают о возможных взрывах: в чем причина

Фото: Киевская городская военная администрация.

В ОВА предупредили о возможных взрывах в Житомирской области.

В субботу, 11 февраля, в Житомирской области могут раздаваться взрывы из-за плановых работ.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Жители Житомирского района сегодня могут услышать громкие взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведут плановые работы", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ и ГБР ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Подозрение получило почти половина инспекторов на смене.

Читайте также:

10 тысяч генераторов от анонимного благотворителя

10 тысяч генераторов от анонимного благотворителя

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
61
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация