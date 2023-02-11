Жителей Житомирщины предупреждают о возможных взрывах: в чем причина

В ОВА предупредили о возможных взрывах в Житомирской области.

В субботу, 11 февраля, в Житомирской области могут раздаваться взрывы из-за плановых работ.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Жители Житомирского района сегодня могут услышать громкие взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведут плановые работы", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ и ГБР ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Подозрение получило почти половина инспекторов на смене.

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