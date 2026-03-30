Жители 7 областей Украины оказались в темноте: где произошли обесточивания

Из-за российских ударов по энергетике Украины без электроснабжения 30 марта остались жители в семи областях. Сейчас продолжаются восстановительные работы, а граждан призывают пересмотреть график использования электроприборов.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

В результате обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро без электроснабжения остаются потребители в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования.

Специалисты также советуют переносить активное использование электроэнергии на период наибольшей эффективности солнечных электростанций — с 11:00 до 16:00.

«Зато в вечерние часы — с 18:00 до 22:00 — есть потребность в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте в это время пользование мощными электроприборами», — призвали в «Укрэнерго».

Кроме того, в компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной. Гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных сайтах и страницах в соцсетях своих операторов систем распределения (облэнерго).

К слову, утром 30 марта в Центральном районе Херсона временно пропал свет. Специалисты уже выясняют причины аварии, чтобы оперативно восстановить электроснабжение.

Заметим, ранее нардеп Сергей Нагорняк предупредил, что весной отключения света в Украине будут непродолжительными при условии отсутствия новых обстрелов, однако летом из-за жары ограничения неизбежно станут длиннее и жестче. Он пояснил, что тепловая и гидроэнергетика из-за критических повреждений не способны покрывать пиковые нагрузки.