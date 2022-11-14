Жители Бородянки застали знаменитого Бэнкси за работой и рассказали, как он выглядит (видео)

Разгадать личность мирового художника Бэнкси тщетно пытаются уже два десятилетия. И достаточно было британскому художнику приехать в Украину, как жители Бородянки стали первыми, кто застал его за работой.

Как работает легендарный художник, а главное, как выглядит Бэнкси?.. Свидетелей, которые видели Бэнкси отыскала корреспондентка ТСН Елена Гущик.

"Бородянка. Побитая войной. На руинах которой сам Бенкси и оставил граффити — таинственный британский художник, которого здесь мало кто знал", — рассказывает журналистка.

По ее словам, жительница Бородянки подходила к художнику и даже с ним разговаривала. А кому-то даже удалось с ним познакомиться.

"Ну он такой, чтобы как большой, так небольшой. Худой, да. Он с бородкой. Где-то лет 45 до 50", — говорит женщина.

Граффити Бэнкси в Украине, как и все предыдущие, наделало шум на весь мир.

"Работа самого известного неизвестного художника мира настолько крошечна, что мы ее сразу не узнали среди этих руин. Хрупкая гимнастка на фоне жутких руин. И хотя это единственная подтвержденная работа Бэнкси в Украине, подобные граффити, в характерном для Бенкси стиле на резон. местах начали появляться в Украине еще несколько недель назад Первое в Киеве — дети качаются на противотанковом еже. руках", — рассказывает журналистка.

Вероятный автор – британский уличный художник, который предпочитает оставаться анонимным. Если бы не жители Бородянки.

Это было две недели тому назад. На это событие жители Бородянки не обратили внимания. Пока Бэнкси не выложил фотографию гимнастки в своем инстаграмме и всем стало ясно, что работал именно он. Лишь после этого журналисты стали искать загадочного художника, а свидетели вспоминать детали.

"Четверо их точно было, и с ними была девушка. Там их атвомобиль стоял. Трафареты ему подавали, а он баллончиком все это делал. И начинал вот с этой верхней точки сверху. Ну и я говорю, что будете рисовать, а она ну да, любит это дело человек", — рассказывает жительница Бородянки Вера.

Пока вероятный Бэнкси работал, Вера и Ирина успели расспросить переводчицу о скрытом смысле.

"Ну разные версии... "Конечная версия" — та, что Зеленский — маленький, а путин — здоров и тот его душит. Сказали, ближе к теме — с черным поясом", — говорят жунки.

Кто работает под псевдонИмом Бэнкси

Уже много лет интрига, которую пытаются разгадать журналисты и фанаты его творчества. Среди самых распространенных предположений – швейцарский художник Мэтр де Кассон, хотя сам он это отрицает.

Также считают, что Бэнкси – британский музыкант Роберт Дель Найа.

Именно похожего на него художника господин Геннадий видел вблизи Бородянки.

"Похоже, что он там был. Потому что с бородкой был человек. Это точно. И черты лица похожи на него", — говорит Геннадий.

Впрочем, был ли это Бенкси или нет, бородянцев больше интересует финансовая сторона вопроса. Большинство из них из-за бомбардировок россиян потеряли здесь жилье и теперь думают: чем может помочь появление граффити мирового масштаба.

"Сосед оно говорит, что за нее они два миллиона долларов дают. Ну, аукцион я начинаю. Продам недорого. Поставить шлагбаум — въезд платный. Вот продали бы и нам бы дом достроили", — смеются жители.

В местном совете уже рассуждают, как уберечь граффити Бэнкси, чтобы его увидели как можно больше людей.

"Планируем приобщить Министерство культуры, чтобы грамотно можно было сделать работы по вырезанию данной стены и пересечение ее в другое место, потому что данный дом подлежит монтажу", — сообщает депутат Киевского облсовета Галина Ерко.

Тем временем за рисунком присматривает полиция. И, конечно, новоиспеченные местные фанаты.