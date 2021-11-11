Жители Чернигова требуют прекратить работу завода, который производит кислород для больных СOVID

Люди жалуются на шум предприятия.

В Чернигове жители улиц Летной и Олега Кошевого требуют после 18 часов прекратить работу 171 ремонтного завода, который производит кислород для больных COVID-19.

Люди жалуются на круглосуточный шум, сообщает "Суспильное".

"Этот надоедливый шум начался где-то с понедельника и он просто непрерывный. Такой шум, что ночью просто невозможно спать, это не шум, а гул. Я просто живу постоянно на таблетках от давления, на снотворных, но они не помогают, кстати. Это не только я, это многие соседи жалуются. Не помогают ни беруши, ни снотворное", – говорит местная жительница Ирина Захарченко.

По словам женщины, шум от завода мешал и раньше, из-за чего люди обращались в Миноборону. В ведомстве распорядились прекратить работу в ночное время.

Но на заводе говорят, что прекратить работу завода ночью невозможно, потому что цикл выработки кислорода для больных коронавирусом – непрерывный.

По словам директора завода Александра Прохоренко, чтобы запустить станцию из-за ее технических параметров, необходимо около 12-14 часов, после чего происходит выроботка.

"В среднем, кислородно-добывающая кампания происходит от 10 до 14 дней. То есть, в настоящее время останавливать технику невозможно. Если технику остановить, то со следующего этапа все надо будет начинать с начала", — объясняет Олександо Прохоренко.

171 ремонтный завод чинит технику и спецоборудование для Минобороны. Изготавливать там кислород для больных коронавирусом попросила облгосадминистрация.

"С увеличением количества кислорода, необходимого для качественной помощи больным COVID, не хватает этих объемов. Сегодня больницы Черниговской области получат медицинский кислород, который был сгенерирован мобильной кислородной станцией, предоставленной нам ВСУ. Эта мобильная установка имеет мощность где-то около сто тонн в сутки. Благодаря этому имеем такую "подушку", которая обезопасит нас от перебоев с поставкой кислорода", — рассказывает заместитель председателя ОГА Жанна Шерстюк.

Директор завода говорит, что в конце этой недели прекратят добывать кислород, ведь станцию переместят на территорию аэродрома Пивцы.

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