Жители Днепра перекрыли дорогу из-за отключения света: в ДТЭК отреагировали

Жители ж/м Тополь в Днепре перекрыли дорогу из-за длительных отключений света

В Днепре жители жилого массива Тополь перекрыли движение транспорта по улице Паникахи. Люди вышли на дорогу из — за длительного отсутствия и постоянных аварийных отключений света.

Об этом говорится в сообщении «Суспільне Дніпро».

По словам местных жителей, свет исчезает на длительное время, а после коротких включений электроснабжение снова прерывается. Это делает невозможным нормальную жизнь в квартирах, особенно в условиях холодной погоды.

Реакция ДТЭК

В компании ДТЭК Днепровские электросети прокомментировали ситуацию и объяснили, что проблемы с электроснабжением на ж/м Тополь-1, Тополь-2 и Тополь-3 возникли из-за критической перегрузки сетей и аварии на оборудовании.

Как отметили энергетики, после массированных атак на энергосистему области в регионе действуют экстренные ограничения электроэнергии. Когда свет появляется, жители одновременно включают мощные электроприборы — обогреватели, бойлеры, электроплиты — что приводит к мгновенной перегрузке сетей и новым авариям.

На одной из подстанций, питающей район Тополя, перегорело критически важное оборудование. Сейчас продолжаются ремонтные работы, требующие времени.

В ДТЭК отмечают, что аварийные бригады работают круглосуточно без перерывов, однако из-за масштабных повреждений по области таких случаев ежедневно — тысячи.

«Все обращения находятся в работе. Восстановление электроснабжения будет продолжаться, пока все повреждения не будут устранены. Перекрытие дорог не ускоряет ремонты, а лишь усложняет работу аварийных бригад», — сообщили в компании.

Энергетики также призвали жителей не препятствовать работе специалистов и включать мощные электроприборы поочередно, а не одновременно.

В ДТЭК уверяют, что делают все возможное, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение, несмотря на последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, в Киеве, несмотря на колоссальный дефицит электричества, возвращаются к временным графикам.

В частности, в понедельник, 9 февраля, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.

Между тем в «Укрэнерго» объяснили, почему не действуют графики во многих регионах Украины.