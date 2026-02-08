- Дата публикации
Жители Днепра перекрыли дорогу из-за отключения света: в ДТЭК отреагировали
В Днепре жители жилмассива Тополь перекрыли улицу Паникахи из-за постоянных аварийных отключений электроэнергии. В ДТЭК объяснили причины и рассказали, когда восстановят свет.
В Днепре жители жилого массива Тополь перекрыли движение транспорта по улице Паникахи. Люди вышли на дорогу из — за длительного отсутствия и постоянных аварийных отключений света.
Об этом говорится в сообщении «Суспільне Дніпро».
По словам местных жителей, свет исчезает на длительное время, а после коротких включений электроснабжение снова прерывается. Это делает невозможным нормальную жизнь в квартирах, особенно в условиях холодной погоды.
Реакция ДТЭК
В компании ДТЭК Днепровские электросети прокомментировали ситуацию и объяснили, что проблемы с электроснабжением на ж/м Тополь-1, Тополь-2 и Тополь-3 возникли из-за критической перегрузки сетей и аварии на оборудовании.
Как отметили энергетики, после массированных атак на энергосистему области в регионе действуют экстренные ограничения электроэнергии. Когда свет появляется, жители одновременно включают мощные электроприборы — обогреватели, бойлеры, электроплиты — что приводит к мгновенной перегрузке сетей и новым авариям.
На одной из подстанций, питающей район Тополя, перегорело критически важное оборудование. Сейчас продолжаются ремонтные работы, требующие времени.
В ДТЭК отмечают, что аварийные бригады работают круглосуточно без перерывов, однако из-за масштабных повреждений по области таких случаев ежедневно — тысячи.
«Все обращения находятся в работе. Восстановление электроснабжения будет продолжаться, пока все повреждения не будут устранены. Перекрытие дорог не ускоряет ремонты, а лишь усложняет работу аварийных бригад», — сообщили в компании.
Энергетики также призвали жителей не препятствовать работе специалистов и включать мощные электроприборы поочередно, а не одновременно.
В ДТЭК уверяют, что делают все возможное, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение, несмотря на последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Напомним, в Киеве, несмотря на колоссальный дефицит электричества, возвращаются к временным графикам.
В частности, в понедельник, 9 февраля, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.
Между тем в «Укрэнерго» объяснили, почему не действуют графики во многих регионах Украины.