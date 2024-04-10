Жители города Сумской области, который хотят переименовать, обратились к спикеру Верховной Рады

Жители объясняют, что название Дружбы является коммунистическим штампом и символизирует так называемую "дружбу русского, украинского и беларуского народов".

Жители города Дружба (Журавское – ред.) обеспокоены вопросом переименования и просят Верховную Раду вернуть их населенному пункту историческое название – Хутор-Михайловский.

Об этом сообщает Дружбовский горсовет.

"Председателю Верховной Рады направлено ходатайство о новом названии города Дружба. Жители города настроены вернуть историческое название Хутор-Михайловский", — говорится в сообщении.

В заявлении к спикеру Рады отмечается, что "жители города очень озабочены этим вопросом. 8 апреля 2024 года встречались с активом города, где жители настаивают на возвращении исторического названия Хутор-Михайловский".

Жители аргументируют, что на территории современного города "Дружба Шосткинского района Сумской области в прошлом существовали три населенных пункта: Журавка, Юрасовка и Хутор-Михайловский. Села Журавка и Юрасовка упоминаются во второй половине ХVIII в. В 1958 г. Хутор-Михайловский получил статус городского типа, к нему, как к более важному населенному пункту, были присоединены села Журавка и Юрасовка.В конце 1962 года Хутор-Михайловский получил статус города.

А 30 декабря 1962 г. город получил название Дружба, которая является коммунистическим штампом и символизирует так называемую "дружбу русского, украинского и белорусского народов ", поэтому подлежит переименованию.

Поэтому, по мнению жителей города, наиболее обоснованным названием города может быть Хутор-Михайловский, поскольку именно этот населенный пункт сыграл решающую роль в формировании современного города.

Напомним, 20 марта комитет Верховной Рады поддержал переименование ряда населенных пунктов, однако это решение не является окончательным. За него должны проголосовать депутаты Верховной рады.

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