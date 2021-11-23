Жители Харькова временно не могут купить билеты по направлению к Киеву: в чем причина

Жители Харькова временно не могут купить билеты по направлению к Киеву: в чем причина

Приостановка продаж связана с ремонтом колеи в Люботине.

Жители и гости Харькова сейчас не могут купить билеты на поезда в западном направлении, например, в Киев, Львов и другие города. "Укрзалізниця" на несколько дней приостановила их продажу на период с 15 по 25 декабря.

В пресс-службе АО "Укрзалізниця" ТСН.ua прокомментировали, почему так произошло.

По информации пресс-службы компании, пассажирам нечего волноваться, поскольку они по-прежнему смогут воспользоваться услугами УЗ и отправиться в нужном направлении в указанный день. Временная приостановка продажи билетов связана с ремонтом на участке железной дороги в Люботине и вычетом времени, на которое будет задержка поездов.

"Пока что приостановлена продажа, за месяц до этой даты, на несколько дней, чтобы спрогнозировать — насколько минут задержатся поезда. Это абсолютно технический нюанс, стандартная процедура, когда идет ремонт колеи. В декабре будут идти все запланированные поезда. Если и будет задержка, то некоторые поезда все равно прибудут на конечную станцию по графику, потому что, например, смогут ускориться", — прокомментировал ТСН.ua представитель ПАО "Укрзалізниця" Александр Шевченко.

Напомним, что на маршруте Измаил-Одесса запустили новый экспресс.

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